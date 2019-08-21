Опубликована программа празднования Дня государственного флага в Петрозаводске

Событие в карельской столице отметят стихами, песнями, танцами, конкурсами, викторинами и мастер-классами, сообщает мэрия Петрозаводска.

В 13.00 состоится праздничный концерт на площадке у "Петровского дворца" (ул. Красная, 8) . С импровизированной сцены стихи прочитают актёр Театра драмы РК Дмитрий Константинов и начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен. Для жителей и гостей города споют народный ансамбль русской песни «Катюша», директор Шуйской музыкальной школы Иван Трифанов, солист Карельской государственной филармонии Владимир Горбунов, вокальная студия "Соло", а также преподаватель Петрозаводской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе "Голосов России", исполнительница народных песен Валентина Моисеева.

В 14.30 торжества продолжатся на Студенческом бульваре. Городской и региональный центры молодёжи объединяют усилия, чтобы устроить праздник "Три цвета России". В программе мероприятия – песни, танцы, конкурс рисунков на асфальте, интерактивы с ведущим, подарки и хорошее настроение. Для гостей выступят коллектив профкома ПетрГУ TIMEZ, ребята из школ Dragon space и "Рэгтайм", а также Арина Сереброва.