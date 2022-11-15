Опубликовано видео ДТП, в котором автобус сбил пешехода в Карелии

в Кондопоге автобус сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре», сообщили в ГИБДД Карелии.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео происшествия, в котором пешеход попала под колеса автобуса ЛиАЗ.
Напомним, в понедельник, 19 декабря, в 06.39, в Кондопоге автобус сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу.
Авария произошла на Октябрьском шоссе около дома № 15. В результате ДТП 46-летняя пострадавшую госпитализировали.
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