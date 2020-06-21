Опубликовано видео, на котором извлекают тело забетонированного ребенка (ЖУТКИЕ КАДРЫ 18+)

Следственный комитет России в своем YouTube-канале опубликовал видео, на котором спасатели достают из подвала замурованное в бетон тело 12-летнего ребенка из Астраханской области.

В убийстве подростка подозревают его мать, пишет Lenta.ru.

На кадрах видно, что тело мальчика приходится доставать с помощью строительного бура. Убрав напольные перекрытия, специалисты работают вдвоем: один крошит бетон, второй убирает его, откапывая останки.

19 июня забетонированное тело 12-летнего подростка нашли под полом дома его старшего брата. По информации следствия, 56-летняя мать в ходе ссоры убила сына гантелей, затем замуровала тело в бетон и спрятала. При этом стараясь запутать следователей, она 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. Женщину уже задержали и возбудили против нее уголовное дело за убийство несовершеннолетнего.

Сегодня она призналась в убийстве сына, сообщает "РИА Новости".