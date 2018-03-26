Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ: дым распространился за секунды

В Интернете появилось видео начала пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизнь 64 человек.

На кадрах видно, что дым распространяется по зданию с большой скоростью, буквально за считанные секунды, отмечает "Росбалт".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются 12 человек, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации.