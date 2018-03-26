14:49, 26 Марта 2018
Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ: дым распространился за секунды
По теме
Загрузка...
В Интернете появилось видео начала пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизнь 64 человек.
На кадрах видно, что дым распространяется по зданию с большой скоростью, буквально за считанные секунды, отмечает "Росбалт".
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются 12 человек, у большинства из них отравление угарным газом.
По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации.
По теме
Выбор читателей
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
22.03.2018, 10:16
20.03.2018, 10:05
20.03.2018, 15:47
22.03.2018, 10:44
Аналитика
22.03.2018 10:16
Тема недели
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
Чтиво
Сегодня 13:32
Без политики
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
Сегодня 12:00
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
Медиа
Новое
Сегодня 16:56
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии