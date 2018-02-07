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Новости. Культура
19:10, 07 Февраля 2018

Опубликовано видео с разбившейся на съемках Умой Турман

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Голливудская актриса Ума Турман попала в аварию на кабриолете во время съемок фильма "Убить Билла". Газета The New York Times опубликовала видео, против обнародования которого 15 лет боролись продюсеры картины.

Как отмечает 360tv.ru, Турман долго не могла заставить себя сесть за руль автомобиля. Звезда боялась, что кабриолет неисправен, и требовала, чтобы эта сцена была снята с участием каскадера. Режиссер ленты Квентин Тарантино убедил актрису, что машина в полном порядке, а поездка по прямой будет безопасной. Он попросил Турман разогнаться до 65 километров в час, чтобы снять, как волосы артистки "развеваются в правильном направлении".

"Но это оказался настоящий гроб на колесах. Сиденье не было правильно опущено. Дорога была песчаной и совсем не прямой", - вспоминает Ума Турман.

Автомобиль занесло, актриса врезалась в дерево. Ее увезли в больницу с многочисленными ушибами.

Кинокомпания Miramax долго противилась публикации видеозаписи. Турман получила ролик только после секс-скандала с продюсером Харви Вайнштейном.

Ранее актриса рассказала о многочисленных домогательствах со стороны Вайнштейна. Теперь Турман считает себя виноватой в том, что не смогла уберечь от него других девушек.

Видео: YouTube.

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