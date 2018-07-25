Опубликованы данные о росте цен на автомобили в Карелии

Средняя стоимость иномарок в Карелии с начала года выросла на 22,3 тысячи рублей, отечественные подорожали на 19,5 тысяч рублей.

Такой вывод можно сделать в результате сравнения данных Карелиястата, опубликованных в конце января и в конце июля 2018 года, сообщают "Вести Карелии".

В конце января легковой отечественный автомобиль стоил, в среднем, 498,3 тысячи рублей.

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