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Опубликованы фото людей, которые подозреваются в похищении ребенка на юге Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
21:33, 27 Октября 2021
фото: МВД Карелии

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Полиция рассказала подробности пропажи девочки в Олонецком районе.

Ранее появилась информация о пропаже ребенка в Олонецком районе — Ярослава Романовна Б, 2014 года рождения, сегодня, 27 октября, была увезена в неизвестном направлении.

Как уточнили в МВД, ребенок проживал в Олонце в семье опекунов. В 16.00 она пошла на прогулку с родителями и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Родители девочки — Роман Говардович Б. 1976 года рождения и Надия Алимовна Б. 1985 года рождения, зарегистрированы по адресу: Ленобласть, Выборский район, поселок Житково, улица Центральная, 33. Возможно, они увезли ее домой. Фото родителей прилагается.

Родителей ребенка, а также всех, имеющих информацию о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8 911 661 93 58, 8 81436 414 18.

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