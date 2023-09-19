Опубликованы первые фото со съемок сериала Юрия Быкова в Карелии

Съемочная группа нового сериала Юрия Быкова «Лихие» сейчас работает в Сортавале.

Как пишет «Российская газета», сейчас съемочная группа нового сериала Юрия Быкова «Лихие» находится в Карелии. Отсняв часть сцен в Кондопоге и Петрозаводске, команда отправилась в Сортавалу.



Наш регион выбрали местом съемок как максимально похожий на Хабаровский край — основное место действия истории.



По сюжету Павел Лиховцев, старший егерь, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и двенадцатилетний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.



«С одной стороны — удивительные красоты, а с другой стороны — прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта „Лихие“, — отметил Юрий Быков. — Потому что наша история происходит не в центральной России, где обычно происходит основная масса сюжетов, которые мы видим в российском кино и сериалах. А происходит на другом конце даже не то, чтобы страны, а именно мира — от Дальнего Востока до других континентов ближе, чем до Москвы. Это совершенно другая природа, совершенно другие привычки социальные, совершенно другие ментальные характеристики».





Оператор-постановщик сериала — Глеб Вавилов, автор сценария — Олег Маловичко, продюсеры — Александр Цекало, Иван Самохвалов и Олег Маловичко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сериале Быкова роль проститутки исполнила петрозаводчанка.