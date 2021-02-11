Опубликованы результаты исследования об уязвимости для мошенников банковских приложений

Более 30% мобильных приложений банков в России уязвимы для мошенников - они могут узнавать суммы на счетах пользователей, смотреть выписки и получать другую информацию.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на результаты исследования компании Positive Technologies, специализирующейся на решениях в сфере информационной безопасности.
Добытая информация чаще всего используется в мошеннических действиях с использованием социальной инженерии.
"Если злоумышленник представится сотрудником банка и назовет ваш баланс или предыдущие операции, у вас ослабнет ощущение, что вас пытаются обмануть", – объясняет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.
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