Опубликованы результаты исследования об уязвимости для мошенников банковских приложений

Более 30% мобильных приложений банков в России уязвимы для мошенников - они могут узнавать суммы на счетах пользователей, смотреть выписки и получать другую информацию.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на результаты исследования компании Positive Technologies, специализирующейся на решениях в сфере информационной безопасности.

Добытая информация чаще всего используется в мошеннических действиях с использованием социальной инженерии. "Если злоумышленник представится сотрудником банка и назовет ваш баланс или предыдущие операции, у вас ослабнет ощущение, что вас пытаются обмануть", – объясняет руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".