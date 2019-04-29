Опубликованы снимки Бузовой с женатым продюсером

В недавнем интервью Ксении Собчак звезда призналась, что после Тарасова в ее спальне был лишь один мужчина.

"Я очень долго переживала после развода и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров. Я веду очень достойный образ жизни. Я хочу одного мужика", – категорично ответила Бузова.

Буквально за два дня до выхода этого интервью в Сети появились фото ведущей в компании продюсера Арама Арчера, который, между прочим, состоит в официальном браке, пишет издание "Дни.ру".

слухи о романе продюсера и ведущей в прессе появляются уже не первый раз. Возможно, именно для того, чтобы уединиться, Бузова и Арчер выбрали подмосковный санаторий. Фото же их совместной прогулки по лесу опубликовал сам Арчер. Как говорят инсайдеры, он добивался взаимности Ольги уже довольно продолжительное время.