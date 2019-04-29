Опубликованы снимки Бузовой с женатым продюсером

Новости по теме
В недавнем интервью Ксении Собчак звезда призналась, что после Тарасова в ее спальне был лишь один мужчина.
"Я очень долго переживала после развода и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров. Я веду очень достойный образ жизни. Я хочу одного мужика", – категорично ответила Бузова.
Буквально за два дня до выхода этого интервью в Сети появились фото ведущей в компании продюсера Арама Арчера, который, между прочим, состоит в официальном браке, пишет издание "Дни.ру".
слухи о романе продюсера и ведущей в прессе появляются уже не первый раз. Возможно, именно для того, чтобы уединиться, Бузова и Арчер выбрали подмосковный санаторий. Фото же их совместной прогулки по лесу опубликовал сам Арчер. Как говорят инсайдеры, он добивался взаимности Ольги уже довольно продолжительное время.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Программа называлась полный #checkup 👩🏻⚕️👨🏽⚕️ Это комплексное экспресс-обследование за один день в @verba_mayr 🚨 ну и плюс #relax конечно же!!! После прохождения диагностики вы получаете подробное резюме состояния вашего здоровья с заключениями врачей, результатами анализов и исследований. Это на самом деле очень удобно, с таким тяжелым графиком как у @buzova86 А ещё вчера, составил масяндре компанию в скандинавской ходьбе))) Удобная вещь, я скажу Вам, в городской жизни. Особенно ходить по гостям со скандинавскими палками. Туда идёшь — вроде, как спортом занимаешься, а обратно если тяпнул 🍷 — идёшь и почти не качаешься😂⛷ #диагностика #verbamayr #spa #австрийскийцентр
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии