Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 29 Апреля 2019
фото: пресс-служба Ольги Бузовой

Опубликованы снимки Бузовой с женатым продюсером

Загрузка...

В недавнем интервью Ксении Собчак звезда призналась, что после Тарасова в ее спальне был лишь один мужчина.

"Я очень долго переживала после развода и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров. Я веду очень достойный образ жизни. Я хочу одного мужика", – категорично ответила Бузова. 

Буквально за два дня до выхода этого интервью в Сети появились фото ведущей в компании продюсера Арама Арчера, который, между прочим, состоит в официальном браке, пишет издание "Дни.ру".


instagram.com / aram_archer

слухи о романе продюсера и ведущей в прессе появляются уже не первый раз. Возможно, именно для того, чтобы уединиться, Бузова и Арчер выбрали подмосковный санаторий. Фото же их совместной прогулки по лесу опубликовал сам Арчер. Как говорят инсайдеры, он добивался взаимности Ольги уже довольно продолжительное время. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Программа называлась полный #checkup 👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️ Это комплексное экспресс-обследование за один день в @verba_mayr 🚨 ну и плюс #relax конечно же!!! После прохождения диагностики вы получаете подробное резюме состояния вашего здоровья с заключениями врачей, результатами анализов и исследований. Это на самом деле очень удобно, с таким тяжелым графиком как у @buzova86 А ещё вчера, составил масяндре компанию в скандинавской ходьбе))) Удобная вещь, я скажу Вам, в городской жизни. Особенно ходить по гостям со скандинавскими палками. Туда идёшь — вроде, как спортом занимаешься, а обратно если тяпнул 🍷 — идёшь и почти не качаешься😂⛷ #диагностика #verbamayr #spa #австрийскийцентр

Публикация от ARAM ARCHER (@aram_archer)

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
25.04.2019, 21:30
Караулова разоткровенничалась об отношениях с Киркоровым

Аналитика

Сегодня 16:45
Капитал
Еще один уютный парк появится в Петрозаводске
"Баренц Групп" продолжает программу озеленения Петрозаводска.
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
Сегодня 12:34
Грузовики попадут под ограничения 1
Сегодня 09:30
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Пасхальная служба в главном храме Карелии
28.04.2019 12:15
все фото и видео

Опрос

Что для вас 1 мая?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»