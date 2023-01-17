Опубликованы удивительные фотографии Петрозаводска в морозной дымке (ФОТО)

Красивейший вид города с высоты птичьего полета запечатлел фотограф.
Фотограф Александр Воробьев опубликовал на своей странице в соцсети вид столицы Карелии с высоты птичьего полета.
«Петрозаводск в морозной дымке», — назвал автор фотографии.
Ранее фото и видео заиндевевшего города опубликовал другой петрозаводкий фотограф Илья Тимин.
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