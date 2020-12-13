Опыт работы мобильных гериартрических бригад в Карелии предложили распространить в других регионах Северо-Запада

В Госпитале для ветеранов войн состоялась онлайн-конференция по гериатрии, где подвели итоги реализации проекта "Мобильная гериатрическая бригада", сообщили в правительстве Карелии.

В режиме видеоконференцсвязи выступили заместитель министра здравоохранения республики Галина Матвеева, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова" Минздрава России (Санкт-Петербург) главный внештатный гериатр СЗФО Елена Фролова, представители общественного фонда "Здоровье Карелии", Комплексного центра социального обслуживания населения (Петрозаводск), сотрудники Госпиталя для ветеранов войн, специалисты из районов.

Как напомнили организаторы мероприятия, проект благотворительного фонда "Здоровье Карелии" "Мобильная гериатрическая бригада" получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 1,3 млн рублей. Цель проекта - повышение доступности гериатрической помощи, сохранение и укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей в районах Карелии.

В составе мобильной гериатрической бригады работали специалисты госпиталя (врач-гериатр, психолог и специалист по социальной работе). В течение 2020 года они выезжали в районы, где нет гериатров, для оказания комплексной - медицинской, социальной, психологической - помощи пожилым гражданам. Целевую группу составили жители Сегежского, Пряжинского, Беломорского, Олонецкого, Сортавальского, Медвежьегорского районов - граждане старшего возраста. К реализации проекта привлечены центральные районные больницы.

Высокую оценку результатам проекта дала Елена Фролова. Представитель университета им. И.И. Мечникова предложила распространить данный опыт на другие регионы Северо-Запада