Опытные врачи обследуют детей северного района Карелии

В Калевальский район приедут специалисты детской республиканской больницы им. И. Н. Григорича.

По информации калевальской ЦРБ, 20 и 21 февраля в районе будут работать узкие специалисты ДРБ.



Эндокринолог, кардиолог, пульмонолог и аллерголог примут детей по адресу: Калевала, улица Ленина, 25.



Запись на прием - по номеру телефона детской консультации: 8 (814-54) 4-10-37, с 08.00 до 16.00.



Напомним, ранее мы приводили данные Минздрава Карелии о том, с какими жалобами жители республики с начала года обращались в травматологическое отделение и травмпункт республиканской больницы скорой и экстренной медпомощи.





