Ордена Мужества передали семьям погибших на спецоперации уроженцев Карелии

Орденами Мужества бойцы СВО из Пряжинского района награждены посмертно.

О вручении государственных наград семьям погибших земляков рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич.

Совместно с военным комиссаром Пряжинского и Прионежского районов Евгением Петровым, а также социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» Ириной Гречневой встретились с родными жителей, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил Дмитрий Буевич.

Ордена Мужества передали супруге Гомзы Владимира Олеговича — Анне Владимировне, супруге Кевеш Артура Андреевича — Марие Григорьевне, супруге Переева Евгения Александровича — Ксении Михайловне.

Высоких государственных наград бойцы были удостоены посмертно Указом Президента РФ за отвагу и самоотверженность.

«Соболезнуем родным и близким. Вечная память героям», — написал в сети глава администрации Пряжинского района.