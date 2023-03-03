Организатора ралли в Карелии привлекли к ответственности за уничтожение природы

Суд признал организатора фестиваля «Ладога Трофи» виновным в административном нарушении, сообщили в природоохранной прокуратуре Карелии.

Карельская природоохранная прокуратура провела проверку по факту нарушения законодательства при проведении фестиваля «Ладога Трофи».

Работники Кяснясельгского лесничества после проведения фестиваля в 2022 году обнаружили, что автомобилями в прибрежной полосе озера, вне лесных дорог, была уничтожена лесная подстилка. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что в этих местах проходил фестиваль «Ладога Трофи».

В отношении организатора фестиваля было возбуждено административное дело. Минприроды согласилось с выводами природоохранного прокурора и назначило штраф. Организатор фестиваля обжаловал это решение в Суоярвском районном суде, но там оставили решение министерства в силе.

Кроме того, в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прокуратура направила иск о взчскании с организатора соревнований ущерба — 3,5 миллиона рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.