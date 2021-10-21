Организаторов свалок в лесах хотят ловить с помощью фотоловушек

Сенаторы планируют наделить арендаторов полномочиями по охране лесных угодий от свалок, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На последнем заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы обсудили проблемы, связанные с разработкой комплекса мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на землях лесного фонда. Данный комплекс до сих пор не разработан из-за отсутствия действенных правовых механизмов устранения причиненного вреда, межведомственного взаимодействия и финансового обеспечения работ по ликвидации свалок мусора в лесах. Чтобы сдвинуть проблемную ситуацию с мертвой точки, сенаторы подготовили рекомендации для правительства РФ, Минприроды и Федерального агентства лесного хозяйства.



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Как отметил сенатор Игорь Зубарев, проблемы с лесными свалками актуальны для всех регионов, включая Карелию. Только в прошлом году за счет средств регионального бюджета было убрано 10 несанкционированных свалок, расположенных на территории Медвежьегорского и Олонецкого районов. А свалки на арендуемых лесных участках — это головная боль арендаторов, которые, даже обнаружив места несанкционированного складирования мусора, не могут применить никаких мер к нарушителям.

«Добросовестные арендаторы сегодня абсолютно не защищены. Любые их действия по отношению к нарушителю незаконны. Арендатор обнаруживает свалку, фотографирует, записывает, но на эти материалы часто никто не обращает внимания. Свалку приходится убирать своими силами. Чтобы навести порядок в этом вопросе, необходимо наделить арендаторов полномочиями по охране лесных угодий», — сказал Игорь Зубарев.

Помочь в борьбе с нарушителями могут фотоловушки. Так, в Подмосковье массово устанавливают объекты фото- и видеофиксации. Крупные охотхозяйства, лесные арендаторы готовы с помощью ЧОПов дежурить в лесах, используя фотоловушки. Но, как отметили парламентарии, реальный эффект от таких дежурств будет только тогда, когда у арендаторов появится право ловить любителей вывезти мусор в лес.

Сенаторы предложили правительству России сформировать перечень мест несанкционированного размещения отходов на землях лесного фонда до 1998 года и после этого периода. Кроме того, парламентарии считают, что сегодня необходимо разработать дорожную карту мероприятий, направленных на ликвидацию свалок. Для этого потребуется расширить действие федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в части предоставления субсидий на уборку мест несанкционированного размещения мусора. Сенаторы рекомендуют к полномочиям органов государственной власти РФ в области лесных отношений отнести и проведение мероприятий по ликвидации свалок и навалов мусора на землях лесного фонда, поскольку в настоящее время это не входит в их зону ответственности. А Министерству природных ресурсов и экологии РФ предложено законодательно упростить порядок перевода земель лесного фонда в земли промышленности, чтобы ускорить ликвидацию свалок.

«К сожалению, экологические акции, в которых активно участвуют жители Карелии, не могут решить вопрос загрязнения наших лесов. И ни один из 9 федеральных проектов в рамках нацпроекта „Экология“ не предусматривает мероприятия по очистке земель лесного фонда от свалок. Поэтому представителям всех органов власти предстоит провести серьезную работу в этой сфере», — считает сенатор от Карелии.