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Новости. Политика
14:39, 11 Октября 2019

Организаторов выборов в Карелии обучают разрешать конфликтные ситуации в избирательном процессе

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В формате вебинара, организованного ЦИК России, на канале видеохостинга YouTube 11 октября состоялась лекция для членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК Карелии на тему разрешения конфликтных ситуаций.

Избирательный процесс, как и любая иная сфера, связанная с взаимодействием с людьми, зачастую находится в состоянии конфликта. Поэтому участникам избирательного процесса следует постоянно находиться в ситуации готовности к конфликтным ситуациям и обладать навыками их решения.

Обучение проводила доцент кафедры социальной педагогики и психологии Московского педагогического университета, кандидат психологических наук Изумруд Керимова. С участниками вебинара подробно разобрали возможные разногласия, возникающие на избирательных участках, и обсудили основные принципы поведения организаторов выборов в подобных случаях.

Дистанционное обучение сотрудников избиркомов России всех уровней по другим актуальным темам, организованное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, будет продолжено.

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Комментарии

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кир
2019-10-11 16:55:31
Нет тотальной фальсификации на выборах. Вам бы хотелось, но нет её. Она совсем не требуется для всё ещё тёмного народа.
Изя
2019-10-11 15:55:44
Пока не искоренять тотальную фальсификацию на выборах , обучать чему то и кого то смысла нет . Конфликты были , есть и будут . :) Да уже и выборов то в стране нет , так фикция .
zanoza
2019-10-11 16:02:53
Изя, !!!!
zanoza
2019-10-11 14:56:19
Ну а почему бы сразу не посадить экстрасенсов в избирательные комиссии, пусть люди голосуют под гипнозом за кого надо.
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