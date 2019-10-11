Организаторов выборов в Карелии обучают разрешать конфликтные ситуации в избирательном процессе

В формате вебинара, организованного ЦИК России, на канале видеохостинга YouTube 11 октября состоялась лекция для членов избирательных комиссий и сотрудников аппарата ЦИК Карелии на тему разрешения конфликтных ситуаций.

Избирательный процесс, как и любая иная сфера, связанная с взаимодействием с людьми, зачастую находится в состоянии конфликта. Поэтому участникам избирательного процесса следует постоянно находиться в ситуации готовности к конфликтным ситуациям и обладать навыками их решения.

Обучение проводила доцент кафедры социальной педагогики и психологии Московского педагогического университета, кандидат психологических наук Изумруд Керимова. С участниками вебинара подробно разобрали возможные разногласия, возникающие на избирательных участках, и обсудили основные принципы поведения организаторов выборов в подобных случаях.

Дистанционное обучение сотрудников избиркомов России всех уровней по другим актуальным темам, организованное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, будет продолжено.