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Организаторы Дня России в Петрозаводске решили, что все захотят танцевать

Новости. Общество
15:27, 05 Июня 2021
фото: "Республика" / Любовь Козлова

Многие развлекательные мероприятия, которые пройдут в День России в Петрозаводске, будут связаны с танцами – исполнять их предлагают всем желающим.

Программа праздника опубликована на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

В Губернаторском парке 11 июня пройдет танцевальный марафон с участием клуба «Ритм» под музыку русских вальсов. Он начнется в 15.00. Любителей других танцевальных стилей приглашают на марафон, который пройдет 12 июня на площади Кирова с участием коллектива «Регтайм». Начало танцев в 13.00. А вечером в тот же день с 18.00 до 21.00 танцевать зовут на стадион «Юность». Там пройдут мастер мастер-классы хореографов.

Кроме того, 12 июня с 12.00 до 18.00 на стадионе «Юность» состоятся соревнования на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах. Запланированы выступления творческих коллективов.

Организаторы призывают жителей Петрозаводска в День России украсить окна патриотическими наклейками и рисунками, а на балконах вывесить государственные флаги.

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