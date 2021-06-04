Организаторы Дня России в Петрозаводске решили, что все захотят танцевать

Многие развлекательные мероприятия, которые пройдут в День России в Петрозаводске, будут связаны с танцами – исполнять их предлагают всем желающим.

Программа праздника опубликована на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

В Губернаторском парке 11 июня пройдет танцевальный марафон с участием клуба «Ритм» под музыку русских вальсов. Он начнется в 15.00. Любителей других танцевальных стилей приглашают на марафон, который пройдет 12 июня на площади Кирова с участием коллектива «Регтайм». Начало танцев в 13.00. А вечером в тот же день с 18.00 до 21.00 танцевать зовут на стадион «Юность». Там пройдут мастер мастер-классы хореографов.

Кроме того, 12 июня с 12.00 до 18.00 на стадионе «Юность» состоятся соревнования на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах. Запланированы выступления творческих коллективов.

Организаторы призывают жителей Петрозаводска в День России украсить окна патриотическими наклейками и рисунками, а на балконах вывесить государственные флаги.