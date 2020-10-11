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Организации, нарушающие правила профилактики коронавируса, лишатся господдержки в Карелии

Новости. Общество
10:48, 12 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Организации, нарушающие масочный режим и другие правила профилактики коронавируса, будут лишены права на получение мер государственной поддержки в Карелии.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" Вконтакте.

"Мы лишим предпринимателей, которые будут уличены в нарушении противоэпидемиологических правил, мер государственной поддержки…Мы достаточно корректно поступим, мы не будем учитывать те нарушения, которые фиксировались ранее, но если сейчас будут нарушения фиксироваться, то это будет являться основанием для негативного учета при определении возможностей мер государственной поддержки", - сказал Парфенчиков.

Он высказал недоумение тем, что властям приходится применять санкции к нарушителям – по мнению губернатора, соблюдение санитарных требований выгодно бизнесу.

Почему он так думает, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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