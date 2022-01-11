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Организация движения автомобилей в поселке Карелии изменена из-за высокой аварийности

Новости. Общество
14:06, 12 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

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В посёлке Шуя Прионежского района изменилась организация движения: в населенном пункте выбрали новую главную дорогу.

В посёлке Шуя главной дорогой в направлении станции Шуйская стала улица Советская. Ранее направление главной дороги шло со стороны трассы Р-21 «Кола». Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Изменения в порядке движения были введены из-за высокой аварийности. В районе пересечения «435 км автодороги „Кола“ — ст. Шуйская» с автодорогой «Кола — Верховье — Маткачи» за последние три года зарегистрировано 8 дорожных аварий, в результате которых пострадали 6 человек.

Было установлено, что водители, двигающиеся по дороге «Кола, км 435 — ст. Шуйская», при проезде перекрестка в прямом направлении не акцентируют внимание на знаке приоритета «Уступите дорогу», что приводит к возникновению аварийной ситуации.

Госавтоинспекция попросила КУ РК «Управтодор РК» пересмотреть организацию дорожного движения и переустановить дорожный знак приоритета, чтобы предоставить преимущество в движении транспорту, двигающемуся по автодороге «Кола — Верховье — Маткачи» в прямом направлении. С 10 января на данном перекрестке действует новая схема проезда.

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