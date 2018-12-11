Энергетиков в Карелии оштрафовали на 300 тысяч рублей

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Компания получила штраф за то, что в срок не выполнила мероприятия по технологическому присоединению, сообщили в УФАС Карелии.
Поводом для привлечения ПАО "МРСК Северо-Запада" к административной ответственности послужил факт нарушения Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Компания в срок не выполнила мероприятия по технологическому присоединению.
Изначально сумма штрафа составляла 650 тысяч рублей. Но из-за нарушения норм КоАП РФ штраф составил 300 тысяч рублей.
Постановлением может быть оспорено в судебном порядке.
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