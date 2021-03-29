Организация в Карелии чуть не лишилась имущества за долги перед поставщиками

Судебные приставы взыскали с организации долг, наложив запрет на регистрацию принадлежащего ей участка, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось исполнительное производство отношении общества с ограниченной ответственностью. Общая сумма задолженности составила порядка 140 тысяч рублей. Организация осуществляла розничную продажу в поселках Пряжинского района, но уже более года не вела никакой деятельности. При этом за поставку товаров с поставщиками общество не расплатилось и не оплатило налоговые платежи, что и составило основную сумму задолженности.

Судебный пристав-исполнитель нашел зарегистрированный на имя организации земельный участок. На регистрационные действия в отношении участка был наложен запрет.

В результате, чтобы иметь возможность продать недвижимое имущество, организация погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.