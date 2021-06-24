Организация в Карелии задолжала полтора миллиона рублей за нарушения при рубке леса

В Лахденпохском районе организация за нерачительное лесопользование задолжала полтора миллиона рублей, сообщили в УФССП по Карелии.

В отделении судебных приставов Лахденпохского района находилось сводное исполнительное производство о взыскании с должника, общества с ограниченной ответственностью, долга в размере 1 миллион 400 тысяч рублей в пользу Минприроды Карелии.

Долг образовался в результате неустойки. Древесина после хозяйственной деятельности была оставлена и не вывезена, а очистка мест рубок была признана неудовлетворительной.

Судебный пристав-исполнитель нашел у должника денежные средства, находящиеся в различных банках. Поскольку организация не выплатила долг добровольно, деньги были взысканы, и вся сумма задолженности была списана в пользу министерства. Кроме того, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 113 тысяч рублей.