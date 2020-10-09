Ориентировщики Карелии с проблемами здоровья достойно выступили на Чемпионате России

Сборная Карелии показала достойные результаты на Чемпионате России по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили в карельском Минспорта, сборная команда республики, в составе которой выступали воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, приняла участие в соревнованиях для ориентировщиков с ПОДА в Липецке.

На дистанции "спринт" Салимзода Фаридун стал бронзовым призером и выполнил норматив мастера спорта. Алексеев Трофим и Варвара Павлова заняли четвертые места на классической дистанции.

Спортсмены тренируются у Михаила Севастьянова.

Ранее спортсмен из Петрозаводска завоевал две медали первенства России.