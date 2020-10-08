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Спортсмен из Петрозаводска завоевал две медали первенства России

Новости. Спорт
18:00, 08 Октября 2020
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Петрозаводчанин стал дважды серебряным призёром по ушу таолу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Анар Велиев привёз домой медали первенства России по ушу таолу. В его зачёте – две серебряных награды среди юношей 9-11 лет в разных видах соревнований.

Чемпионат проходил в Москве с 1 по 7 октября. Всего в нём принимали участие 420 спортсменов из 33 субъектов страны.

Наставником Анара является Натиг Велиев. Под руководством заслуженного тренера Карелии на первенстве России успешно выступили еще две спортсменки  – обе вошли в десятку сильнейших.

Пятое место на турнире заняла Анастасия Митрофанова,
девятое – Алсу Велиева.

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Комментарии

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кир
2020-10-08 19:23:50
Просто молодец!
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