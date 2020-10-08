Спортсмен из Петрозаводска завоевал две медали первенства России

Петрозаводчанин стал дважды серебряным призёром по ушу таолу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Анар Велиев привёз домой медали первенства России по ушу таолу. В его зачёте – две серебряных награды среди юношей 9-11 лет в разных видах соревнований.



Чемпионат проходил в Москве с 1 по 7 октября. Всего в нём принимали участие 420 спортсменов из 33 субъектов страны.

Наставником Анара является Натиг Велиев. Под руководством заслуженного тренера Карелии на первенстве России успешно выступили еще две спортсменки – обе вошли в десятку сильнейших.



Пятое место на турнире заняла Анастасия Митрофанова,

девятое – Алсу Велиева.