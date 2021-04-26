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«Орланы» вновь выйдут в рейсы по Карелии

Новости. Общество
12:45, 27 Апреля 2021
фото: © Минтранс Карелии
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Между Петрозаводском и Сортавалой в дни майских праздников вновь будут курсировать «Орланы», сообщили в Минтрансе Карелии.

Ежедневные рейсы рельсовых автобусов в Приладожье и обратно назначены на период с 1 по 9 мая.

Из Петрозаводска «Орланы» будут отправляться в 6.05, прибывая в Сортавалу в 12.08. Обратный рейс отправится из Сортавалы в 17.20 и прибудет в Петрозаводск в 23.40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Эссойла, Суоярви-1, Янисъярви, Маткаселькя, Рускеала, Хелюля.

Напомним, рельсовые автобусы уже выполняли поездки по этому маршруту в период новогодних каникул, февральских и мартовских праздников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-04-27 13:21:14
Постоянно то сделать нельзя движение , раз автобусное сообщение в развале .
театральный критик
2021-04-27 13:19:36
Когда незаконный мэр Сортавалы вернет в казну незаконную зряплату ? Почему либерда не визжит ?
бюджет
2021-04-27 13:00:23
С пароходом на Валаам согласуйте. Есть желание освежить ощущения.
dimchik19725
2021-04-27 12:55:56
Что то как то долго едет..
Гость
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