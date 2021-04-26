«Орланы» вновь выйдут в рейсы по Карелии

Между Петрозаводском и Сортавалой в дни майских праздников вновь будут курсировать «Орланы», сообщили в Минтрансе Карелии.

Ежедневные рейсы рельсовых автобусов в Приладожье и обратно назначены на период с 1 по 9 мая.

Из Петрозаводска «Орланы» будут отправляться в 6.05, прибывая в Сортавалу в 12.08. Обратный рейс отправится из Сортавалы в 17.20 и прибудет в Петрозаводск в 23.40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Эссойла, Суоярви-1, Янисъярви, Маткаселькя, Рускеала, Хелюля.

Напомним, рельсовые автобусы уже выполняли поездки по этому маршруту в период новогодних каникул, февральских и мартовских праздников.