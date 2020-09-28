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"Оружейники" Карелии привезли из Вологды "Кубок Севера"

Новости. Спорт
14:25, 29 Сентября 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Карельская команда по американскому одержала победу на турнире в Вологде, сообщили в Минспорта Карелии.

"Карельские оружейники" являются фаворитом турнира, так как в марте петрозаводчане выиграли международный турнир в Минске, однако в Вологду "Оружейники" приехали малочисленным составом (14 человек).

"Мы изначально планировали участвовать в турнире с прицелом на то, чтобы дать игровую практику нашим новичкам. Из-за пандемии коронавируса сезон американского футбола в России получился скомканным, и уровень Высшей лиги Чемпионата России, где играет наша команда, многим молодым ребятам пока не потянуть. А здесь у них была возможность сыграть против соперников своего уровня и набить шишки", — рассказал президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир.

Карельские футболисты показали отличную игру — сначала обыграли "Лесорубов" со счетом 25:12, а затем победили и хозяев турнира "Викингов" со счетом 15:6.

Впереди у "Оружейников" домашняя игра против "Грифонов" из Санкт-Петербруга. Она состоится в Петрозаводске 10 октября.

Ранее "Карельские оружейники" приглашают новичков на бесплатные тренировки.

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