Теплая погода без осадков ожидается в Карелии в четверг

О погоде на четверг рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем слабый.
Температура воздуха ночью опустится до 0, -2°С, днем будет +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный, утром и днем по южным районам северный, северо-восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до до +5, +10°С.
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