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Теплая погода без осадков ожидается в Карелии в четверг

Новости. Погода
17:00, 14 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на четверг рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью опустится до 0, -2°С, днем будет +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, утром и днем по южным районам северный, северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до до +5, +10°С.

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