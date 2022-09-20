Осеннюю корону подарили мишке в парке в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска украсили скульптуру медведя в парке 50-летия Пионерской организации.
Скульптура медведя, установленная у реки Неглинка в парке 50-летия Пионерской организации, преобразилась. Горожане короновали мишку. Корону сплели из листьев.
Фото мишки опубликовали в паблике «Живу в Карелии».
Ранее главе столицы Карелии пожаловались на хулиганов, обливших краской скульптуру медведя в парке 50-летия Пионерской организации.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание