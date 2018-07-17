Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:58, 17 Июля 2018

Оштрафован директор очередной фирмы, участвовавшей в сговоре с ремонтом больниц в Карелии

По теме

В России резко подорожали иномарки
17.07.18 16:21
Все для бильярда в интернет-магазине
17.07.18 13:46
Полная база новостроек Москвы онлайн
17.07.18 13:35
Все новости
Загрузка...

УФАС по Карелии наложило штраф на директора ООО "ЭСТ СТРОЙ" за участие в сговоре с другими фирмами при проведении аукционов на ремонт больниц в Карелии.

Антимонопольная служба признала наличие картельного сговора в действиях участников аукционов на право заключения госконтрактов на проведение строительно-ремонтных работ в Сегежской центральной районной больнице и в Детской республиканской больнице в 2014-2016 годах. Общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составила более 12,8 млн рублей.

По данным фактам антимонопольной службой признаны нарушителями шесть петрозаводских компаний.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

В России резко подорожали иномарки
17.07.18 16:21
Все для бильярда в интернет-магазине
17.07.18 13:46
Полная база новостроек Москвы онлайн
17.07.18 13:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2018-07-17 16:45:43
Заказчик в доле , но без последствий хотя он самая главная причина
mobikk
2018-07-17 13:05:52
Пока не введут полную конфискацию имущества красть так и будут.
кир
2018-07-17 13:59:13
mobikk, согласен.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

Сегодня 11:57
Политкухня
"Никому нельзя верить" 2
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Вот ведь зараза
Сегодня 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 10
09.07.2018 13:36
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»