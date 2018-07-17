12:58, 17 Июля 2018
Оштрафован директор очередной фирмы, участвовавшей в сговоре с ремонтом больниц в Карелии
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УФАС по Карелии наложило штраф на директора ООО "ЭСТ СТРОЙ" за участие в сговоре с другими фирмами при проведении аукционов на ремонт больниц в Карелии.
Антимонопольная служба признала наличие картельного сговора в действиях участников аукционов на право заключения госконтрактов на проведение строительно-ремонтных работ в Сегежской центральной районной больнице и в Детской республиканской больнице в 2014-2016 годах. Общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составила более 12,8 млн рублей.
По данным фактам антимонопольной службой признаны нарушителями шесть петрозаводских компаний.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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