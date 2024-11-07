Осколок инструмента отлетел в глаз электрослесарю горно-обогатительного комбината в Карелии

Инспекция труда выясняет, как получил тяжелую травму глаза электрослесарь горно-обогатительного комбината Карелии.

Госинспекция труда Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая с работником акционерного общества «Карельский окатыш», сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, 28 октября текущего года электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда получил травму правового глаза отскочившим от инструмента осколком.

По результатам расследования инспекторы сделают выводы о причинах и обстоятельствах происшествия.