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Новости. Экономика
09:04, 17 Августа 2018

Ослабление рубля продолжится

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Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на пятницу, вырос по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро вырос на 83,23 копейки — до 76,0576 рубля. Курс доллара увеличился на 51,6 копейки — до 66,8932 рубля, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-17 12:00:56
Срочно скупать электронику и бытовую технику.
Мизантроп
2018-08-17 10:19:04
Так что делать -то? Покупать или продавать?
Беня
2018-08-17 11:42:09
Мизантроп, вы ж революцию еще не передумали?
Ну тогда всем не революционерам ( вот как мы с Изей) как минимум:
1. Котлету баксов 100шками, грамм 500 (но лучше золото в мелких слитках)
2. Патроны
3.Тушенка
4. Соль
5. Спички
6. Аптечка
И под матрац, на котором спишь с ружьем :)
Хотя, в идеале (тем, у кого есть участок) самое то вырыть бы персональный бункер, для от продразверстки прятаться :)
User
2018-08-17 11:38:39
Мизантроп, менять этих, которые с низкой социальной ответственностью.
Изя
2018-08-17 10:58:03
Мизантроп, Сливать воду .
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