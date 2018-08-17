Ослабление рубля продолжится

Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на пятницу, вырос по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро вырос на 83,23 копейки — до 76,0576 рубля. Курс доллара увеличился на 51,6 копейки — до 66,8932 рубля, сообщают "Вести Карелии".

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