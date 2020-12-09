Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске

На Шуйском шоссе 71-летняя женщина, водитель кроссовера, въехала в грузовик, стоявший на обочине дороги, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 10 декабря, в 11.15 на Шуйском шоссе, в районе дома №6, водитель автомобиля Nissan Qashqai въехал под прицеп тягача Volvo.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по одной из версий, водителя ослепило солнце, после чего кроссовер наехал на заднюю часть прицепа стоящего на обочине автопоезда.

Транспортные средства получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина, водитель кроссовера.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.