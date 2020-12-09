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09.12.2020 19:10

Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:01, 10 Декабря 2020
фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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На Шуйском шоссе 71-летняя женщина, водитель кроссовера, въехала в грузовик, стоявший на обочине дороги, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 10 декабря, в 11.15 на Шуйском шоссе, в районе дома №6, водитель автомобиля Nissan Qashqai въехал под прицеп тягача Volvo.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по одной из версий, водителя ослепило солнце, после чего кроссовер наехал на заднюю часть прицепа стоящего на обочине автопоезда.

Транспортные средства получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадала 71-летняя женщина, водитель кроссовера.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-10 14:18:01
Поразительные заголовки у "столицы", однако.
ПлачУ и ПлАчу
2020-12-10 14:25:35
zanoza, а про тебя только - "Старушка дома на диване так и померла с планшетом в руке с недописанным комментарием в желтой прессе."
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