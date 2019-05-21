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Новости. Экономика
08:00, 21 Мая 2019
фото: LEGO WeDo

Особенности занятий по робототехнике и обучающего 1 курса LEGO WeDo

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Курсы робототехники набирают невиданные обороты популярности.

Их могут посещать дети с ранних лет. Такая современная дисциплина не является фантастикой и открывает пред каждым ребенком невиданные возможности. Центр научно-технического творчества «POLYCENT» предоставляет комфортные условия для посещения занятий по робототехнике детям от 5-ти до 14-ти лет и позволяет им окунуться в уникальный мир создания оригинальных моделей. Обучающий курс состоит из 32 уроков, продолжительностью от 50 минут до 2 часов. Запись на занятия по робототехнике проводиться в онлайн - режиме на сайте https://polycent.ru/courses/robototexnika/. Удобный график посещения обучающего курса позволяет рационально использовать время детей и их родителей.

польза посещения занятий по робототехнике?

Развивающие кружки всегда приносят пользу подрастающему поколению. Кружки по робототехнике не являются исключением. Обучающий курс позволяет слушателям:

  • развивать технические навыки и обучаться инженерному делу;

  • познать таинство искусственного интеллекта и стать создателями роботов в виде животных, машин, конструкций;

  • получить опыт технического конструирования и программирования автоматических устройств, предназначенных для выполнения механических операций;

  • улучшить умственные способности, коммуникативные качества личности, которые оказывают на процесс общения с окружающими взрослыми людьми, сверстниками;

  • научиться готовить презентации;

  • принимать участие в соревнованиях.

Посещение занятий по робототехнике предоставляет возможность создать техническое интеллектуальное устройство своей мечты, а также узнать премудрости и тонкости его создания. Их посетителям откроются сложные науки: математика, кибернетика, физика, автоматика с новой стороны и превратятся в интересные дисциплины.

особенности обучающего 1 курса lego wedo

Учащимся начальной школы предоставляется возможность пройти обучающий 1 курс Lego Wedo. Для подачи заявки следует воспользоваться сайтом https://polycent.ru/courses/robototexnika/ae1abc6b-5cd3-c954-f6bd-5839cb094cc9/. На занятиях дети в игровой форме будут приобретать навыки создания действующих моделей роботов и познавать принципы работы простейших механизмов. Слушатели обучающего курса, включающего 32 занятия, продолжительностью 60-70 минут, узнают секреты конструирования, инженерного творчества, а также смогут изучить основы механики.

Родители будут восхищаться своими талантливыми, одаренными детьми, которые освоят работу с датчиками, моторчиками, предоставят им созданные своими руками несложные модели роботов, а также расскажут об особенностях написания простых программ на языке LEGO WeDo. Посещение занятий робототехники начального уровня позволит ребятам в возрасте 6-8 лет приобрести и отточить навыки системного мышления, работать индивидуально или в команде, а также прекрасно ориентироваться в визуальной среде. Дети, посещающие развивающие курсы по конструированию автоматических механизмов, наделенных интеллектом, всегда будут лучшими учениками в классе, а также отличаться от своих сверстников коммуникативными качествами, уровнем знаний, техническим мышлением.

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