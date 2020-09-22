Особо опасные преступники сбежали из тюрьмы в Дагестане, сделав подкоп в стиле "Шоушенка" (ВИДЕО)

Шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, их преследует весь личный состав регионального МВД.

Шестеро заключенных исправительной колонии № 2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали, об этом в среду, 23 сентября, сообщили в региональном управлении ФСИН. Отмечается, что подкоп на контрольно-следовой полосе был обнаружен накануне при проведении обхода.

О побеге в колонии узнали около полуночи: в 23:40 при обходе охранники заметили подкоп на контрольно-следовой полосе, и бросились пересчитывать осужденных, рассказали в управлении. Оказалось, что шестерых заключенных не хватает.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН по республике, выставлены временные розыскные посты. По следу беглецов направлены резервные группы и группы преследования. По региону разосланы ориентировки на сбежавших.

Ранее о побеге шести осужденных через подкоп сообщил источник "Интерфакса". Вскоре эту информацию подтвердили в региональном МВД.

Там уточнили, что один из беглецов был приговорен к 15 годам за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, один - к восьми годам, еще двое к другим срокам не менее восьми лет.

По данным Интерфакса, в УФСИН Дагестана назначили служебную проверку, чтобы выяснить, что помогло сбежать шестерым заключенным. Виновных пообещали привлечь к ответственности.

По данным 360°, заключенные делали подкоп в течение года.