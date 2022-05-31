Заключенный в Карелии напал на сотрудника колонии

В Сегеже осуждённый подозревается в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 21 мая 44-летний осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима за преступления против личности, применил в отношении сотрудника исправительного учреждения физическую силу.

«Схватил за форменную одежду, нанес удары кулаком по лицу, от которых инспектор увернулся», - сообщает Следком Карелии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) продолжается.