Заключенный в Карелии напал на сотрудника колонии

В Сегеже осуждённый подозревается в дезорганизации деятельности исправительного учреждения, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, 21 мая 44-летний осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима за преступления против личности, применил в отношении сотрудника исправительного учреждения физическую силу.
«Схватил за форменную одежду, нанес удары кулаком по лицу, от которых инспектор увернулся», - сообщает Следком Карелии.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) продолжается.
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