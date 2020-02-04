Особый режим ввели в одном из городов Карелии из-за отсутствия запаса топлива

О введении режима повышенной готовности в Суоярви 5 февраля сообщили на сайте Суоярвского района.

Запас топлива отсутствует на котельной "Модуль", которая отапливает детсад №7 "Радуга" (118 детей), Кайпинскую основную школу (190детей) и 15 многоквартирных жилых домов (575 человек).

Также запас топлива отсутствует на котельной "Экотоп", которая отапливает два детских сада, школу (915 детей) и 55 многоквартирных жилых домов.



Режим повышенной готовности был введен сегодня в 10.00.

Ранее более 8 тысяч жителей Карелии остались без тепла из-за аварии на сетях.