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Остановку транспорта запретят в центре Петрозаводска

Новости. Общество
12:30, 03 Марта 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Остановка транспортных средств будет запрещена у Национального музея на площади Ленина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ограничения введут с 20.00 3 марта до 18.00 4 марта в связи с проведением мероприятия. Остановку запретят на участке площади Ленина в районе дома №1 – Национального музея Карелии.

В администрации города просят водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Напомним, с 3 по 5 марта движение на нескольких улицах Петрозаводска перекрывают из-за киносъемок.

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