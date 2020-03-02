Остановку транспорта запретят в центре Петрозаводска

Остановка транспортных средств будет запрещена у Национального музея на площади Ленина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ограничения введут с 20.00 3 марта до 18.00 4 марта в связи с проведением мероприятия. Остановку запретят на участке площади Ленина в районе дома №1 – Национального музея Карелии.

В администрации города просят водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.

Напомним, с 3 по 5 марта движение на нескольких улицах Петрозаводска перекрывают из-за киносъемок.