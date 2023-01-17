Оставленный на свободе наркодилер избил до полусмерти жителя Карелии, которому задолжал деньги

В Костомукше рецидивист жестоко избил знакомого, который попросил его вернуть долг, сообщили в прокуратуре Карелии.

Было установлено, что ранее осужденный за хранение наркотических средств к условному лишению свободы 41-летний костомукшанин в июле 2022 года встретил в общежитии своего знакомого, которому задолжал деньги. В ходе возникшего конфликта в связи с невозвратом долга рецидивист ударил знакомого кулаком в лицо, а когда оппонент упал, начал бить его ногами.

В результате избиенияы у потерпевшего образовалась тупая травма головы с сотрясением головного мозга и множественные переломы ребер.

На стадии расследования и в судебном заседании наркодилер не признал вину в совершении преступления, указав, что нанес лишь один удар кулаком в лицо, а переломы ребер образовались в результате падения. Вместе с тем, государственным обвинителем представлено достаточное количество доказательств, изобличающих виновного в совершении указанного преступления.

Суд отменил костомукшанину условное наказание по предыдущему приговору и назначил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.