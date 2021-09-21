Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Оставшиеся дома избиратели определили результаты выборов в Карелии

Новости. Политика
15:08, 26 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новости партнеров

По результатам выборов в Карелии «Единая Россия» в ближайшие пять лет сохранит доминирующее положение на политическом поле.

Явка по итогам выборов в Госдуму по Карелии составила около 40 процентов, что позволило нашей республике выбиться из списка регионов с самой низкой активностью избирателей.

Менее активными на выборах оказались, например, жители соседнего Санкт-Петербурга, где на участки для голосования пришли 37,3% избирателей, а также жители Владимирской, Новосибирской, Иркутской областей, Хакасии.

Тем не менее, в целом явка по России составила 51,7%, и Карелии пока далеко даже до этих показателей. Около 60% избирателей республики в дни голосования остались дома или на дачах, и в большей степени именно это определило результаты.

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов в регионе, признав их состоявшимися и легитимными, поэтому и мы подвели некоторые итоги выборной кампании.

Об умном голосовании за Слабунову, о втором месте КПРФ и распылении голосов между малыми партиями читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-09-26 16:52:35
При чем тут избиратели , если дело в счетоводах . Хоть бы муть то не писали хм.
User
2021-09-26 15:54:40
Чушь, муть и компот! Результаты определила не явка, а вбросы с каруселями.
Гриша
2021-09-26 16:17:54
User, правда обидно ? :) Вас же всего полтора землекопа. Даже стульев на всех не хватит. Зачем вам власть ? :)
Кеша
2021-09-26 16:03:57
User,надомники и боты в электронном голосовании .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

Чтиво

24.09.2021 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»