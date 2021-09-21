Оставшиеся дома избиратели определили результаты выборов в Карелии

По результатам выборов в Карелии «Единая Россия» в ближайшие пять лет сохранит доминирующее положение на политическом поле.

Явка по итогам выборов в Госдуму по Карелии составила около 40 процентов, что позволило нашей республике выбиться из списка регионов с самой низкой активностью избирателей.

Менее активными на выборах оказались, например, жители соседнего Санкт-Петербурга, где на участки для голосования пришли 37,3% избирателей, а также жители Владимирской, Новосибирской, Иркутской областей, Хакасии.

Тем не менее, в целом явка по России составила 51,7%, и Карелии пока далеко даже до этих показателей. Около 60% избирателей республики в дни голосования остались дома или на дачах, и в большей степени именно это определило результаты.

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила результаты выборов в регионе, признав их состоявшимися и легитимными, поэтому и мы подвели некоторые итоги выборной кампании.

Об умном голосовании за Слабунову, о втором месте КПРФ и распылении голосов между малыми партиями читайте здесь.