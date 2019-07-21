Остров Кижи: созвездие брендов народной культуры и творчества людей

На острове Кижи 12 и 13 июля в рамках программы подготовки к 100-летию Республики Карелия прошёл фестиваль рождения брендов.

Фестиваль организован Министерством культуры Карелии и Центром национальных культур и народного творчества республики. В эти дни остров Кижи принимал много гостей. На острове работала фольклорная мастерская "Ста́рина". Совместными творческими усилиями фольклорного ансамбля музея "Кижи" и фольклорно-этнографического театра "Братыня" (МГУ) сыграли заонежскую свадьбу, подготовили и показали в экспозиции музея ландшафтный спектакль. Зрители и гости острова увидели сценки крестьянской жизни, народные костюмы, услышали традиционные песни.

В старинных деревянных домах главной экспозиции мастера демонстрировали деревенские обычаи и ремёсла: вышивку, прядение, ткачество, шитье на швейке и на старинной швейной машинке "Зингер", золотное шитье, плетение кружев, сетевязание, изготовление тканых поясов и бисерных украшений. Летние крестьянские хозяйственные работы — ловлю рыбы, огородничество, косьбу, обряды Петрова дня — были представлены в исполнении фольклорных коллективов.

Кижская гавань — южная оконечность острова — творческая мастерская. Здесь работал кузнец, мастера плотницкого ремесла и гончары давали мастер-классы. Лодочник рассказывал о лодке-кижанке, и каждый мог прокатиться по волнам Онежского озера в настоящей деревянной лодке. А для поклонников колокольных звонов работала переносная звонница, и желающие попробовали себя в роли звонаря.

Входная зона музея-заповедника превратилась в настоящий подиум. Впервые на острове Кижи состоялся модный показ дизайнерской одежды известного российского модельера Елены Теплицкой. Яркий, урбанистический, с элементами фольклора стиль одежды Елены Теплицкой — это ещё один полюбившийся всем бренд острова Кижи. Сотрудники музея, раскрывая новые грани своих талантов, стали в этот день моделями. От сектора сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремёсел музея "Кижи" коллекцию традиционного костюма представила Марина Гусева.

Земля острова Кижи — это замечательная живая сцена, где бережно сохраненные традиции и уклад жизни прошлых веков разворачивается прямо перед глазами. Каждый может стать участником этого действия, прикоснуться к результатам труда ремесленников. Всё, что происходит здесь, — это и спектакль, и реальность: собранный лён на поле острова скоро станет настоящей тканью, из выросших злаков сотрудники музея сделают муку и испекут пироги и калитки к приёму гостей, народные костюмы сшиты в наше время как точные копии исторических.

13 июля состоялся на острове семинар специалистов музейного дела на тему брендирования и продвижения музейных брендов, в котором приняли участие сотрудники музея "Кижи" и известные российские эксперты.

Остров Кижи популярен. Здесь рождаются новые и раскрываются давно известные бренды. Добро пожаловать в гости!