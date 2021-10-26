890x80
Реклама

Осужден экс-глава района в Карелии, саботировавший строительство городского водопровода

Новости. Общество
12:38, 26 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак, архив

Новости партнеров

Бывший руководитель Кемского района, не исполнивший решение суда о строительстве водопровода, был признан виновным, но от уплаты штрафа его освободили.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, бывший Глава администрации Кемского района стал фигурантом уголовного дела — он был обвинен в злостном неисполнении решения суда.

В 2013 году суд возложил обязанность на администрацию Кеми получить документацию и построить водопроводные сети в срок до 1 июня 2016 года в городе Кемь, поселке Кривой Порог и поселке Рабочеостровск.

Впоследствии в 2017 году обязанность по строительству водопровода была возложена на администрацию Кемского района. Однако с марта 2017 по июль 2019 никаких мер к этому администрация не предпринимала, а требования судебного пристава игнорировала. Водопровод так и не был построен.

Подсудимый не признал свою вину, но гособвинитель предоставил достаточные доказательства его виновности.

Суд признал бывшего Главу Кемского района виновным в злостном неисполнении судебного решения и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. При этом, учитывая категорию преступления и срок, прошедший с момента его совершения, суд освободил бывшего руководителя администрации от наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-10-26 13:19:01
Показательное решение) Взыскать, но денег не взыскивать. Как с пристройкой - снести, но не сносить.
Эксперд
2021-10-26 12:55:51
Своих не бросаем :)
Кир
2021-10-26 12:55:21
Зачем работу изображать, бестолочи? Иначе нельзя. Враньё - способ нашего унылого существования.
Саныч
2021-10-26 12:53:36
Идиотизм. Высосать из регионов деньги и при этом требовать с них что-то. Биполярочка.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:58
Обществоведение
Важнейшее из искусств
Нынешняя молодежь не представляет, чем были кинотеатры и кино для их сверстников полвека назад.
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»