Осужден экс-глава района в Карелии, саботировавший строительство городского водопровода

Бывший руководитель Кемского района, не исполнивший решение суда о строительстве водопровода, был признан виновным, но от уплаты штрафа его освободили.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, бывший Глава администрации Кемского района стал фигурантом уголовного дела — он был обвинен в злостном неисполнении решения суда.

В 2013 году суд возложил обязанность на администрацию Кеми получить документацию и построить водопроводные сети в срок до 1 июня 2016 года в городе Кемь, поселке Кривой Порог и поселке Рабочеостровск.

Впоследствии в 2017 году обязанность по строительству водопровода была возложена на администрацию Кемского района. Однако с марта 2017 по июль 2019 никаких мер к этому администрация не предпринимала, а требования судебного пристава игнорировала. Водопровод так и не был построен.

Подсудимый не признал свою вину, но гособвинитель предоставил достаточные доказательства его виновности.

Суд признал бывшего Главу Кемского района виновным в злостном неисполнении судебного решения и назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей. При этом, учитывая категорию преступления и срок, прошедший с момента его совершения, суд освободил бывшего руководителя администрации от наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.