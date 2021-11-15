890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей 6
06.12.2021 15:01

Осужденная за злоупотребления директор управляющей компании в Карелии отказывалась увольняться

Новости. Общество
11:54, 07 Декабря 2021
фото: © roberthalf.com

Новости партнеров

Учредитель и директор управляющей компании в Питкярантском районе Карелии продолжала руководить организацией даже после приговора суда, признавшего ее виновной в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Приговор руководителю компании, которая обслуживает многоквартирные дома, был вынесен в июле 2021 года, после чего она должна была оставить свой пост, но этого не произошло. Она сложила полномочия только после прокурорской проверки.

Согласно постановлению прокурора Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору оштрафовал нарушительницу на 50 тыс. рублей, а ее компанию — на 125 тыс. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста

Аналитика

06.12.2021 15:29
Обществоведение
Ни детского сада, ни памятника 6
В Петрозаводске сорваны сроки строительства детского сада по федеральной целевой программе.
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
Вся аналитика

Чтиво

06.12.2021 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»