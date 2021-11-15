Осужденная за злоупотребления директор управляющей компании в Карелии отказывалась увольняться

Учредитель и директор управляющей компании в Питкярантском районе Карелии продолжала руководить организацией даже после приговора суда, признавшего ее виновной в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Приговор руководителю компании, которая обслуживает многоквартирные дома, был вынесен в июле 2021 года, после чего она должна была оставить свой пост, но этого не произошло. Она сложила полномочия только после прокурорской проверки.

Согласно постановлению прокурора Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору оштрафовал нарушительницу на 50 тыс. рублей, а ее компанию — на 125 тыс. рублей.