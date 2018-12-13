Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:40, 13 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Осужденному за педофилию и взятки соратнику Нелидова грозит банкротство

Загрузка...

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного по громким делам о педофилии и взяточничестве.

Заявление направил один из крупных бизнесменов, владеющий алкогольным бизнесом в Московской области. Он требует взыскать с Романова 15,8 млн. рублей.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-12-13 12:56:39
В тюрьме сидит и бизнесом владеет. Только у нас такая вопиющая несправедливость. А как насчет пассионария, клиента ЕСПЧ?
Grek
2018-12-13 12:44:03
Пока сидел уже и раздели , быстро то как . Верёвку ему как Семёнову .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками

Аналитика

Сегодня 11:41
Капитал
Миллиардные грезы
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь. 
В чьи сети попались?
12.12.2018 11:35
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 3
12.12.2018 09:14
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Вся аналитика

Чтиво

12.12.2018 13:43
Личное мнение
Четверть века с Конституцией 6
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 7
04.12.2018 16:05
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»