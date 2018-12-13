Осужденному за педофилию и взятки соратнику Нелидова грозит банкротство

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного по громким делам о педофилии и взяточничестве.

Заявление направил один из крупных бизнесменов, владеющий алкогольным бизнесом в Московской области. Он требует взыскать с Романова 15,8 млн. рублей.

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