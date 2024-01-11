Осужденные исправительной колонии № 9 в Петрозаводске приняли православие

Таинство крещения совершил протоиерей храма Ионы Яшезерского при ИК-9 Андрей Мазаев.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, семеро осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 9, приняли православие.



Таинство крещения провел окормитель храма Ионы Яшезерского при ИК-9 протоиерей Андрей Мазаев.



Принять крещение решили 7 осужденных. Перед священнодействием отец Андрей Мазаев объяснял преступившим закон гражданам смысл и значение всех семи таинств Православной церкви, а за несколько дней до этого осужденные выучили молитву «Символ веры», которая читается во время совершения таинства.



«Крещение — это одно из значимых событий в жизни человека, особенно если в этом имеется душевная потребность», — отметил священнослужитель.



После совершения таинства отец Андрей поздравил крещенных и пожелал им душевных сил на пути к исправлению.