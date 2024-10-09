Выбрал образ великомученицы Анастасии: осужденный в Карелии написал картину и обратился к ней с молитвой

Осужденный из Карелии написал картину, посвященную вере.

В рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных проходит конкурс православной живописи «Явление». Об этом рассказали в группе УФСИН России по Республике Карелия.

В этом году участникам предложили осмыслить тему «Вера в жизни осужденного». Сотрудники УФСИН показали картину одного из конкурсантов, отбывающего наказание в Медвежьегорске. Мужчина представил на суд жюри образ святой Анастасии Узорешительницы.

«Я неслучайно выбрал образ великомученицы Анастасии. Она облегчала заключение в темницах, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности. Я сам, находясь в месте лишения свободы, обращаюсь к ней с молитвой, прошу помочь укрепить веру и обрести душевное равновесие», — поделился участник.

Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в конце октября. Как сообщается, победитель представит Карелию на всероссийском уровне.