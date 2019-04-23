Осужденные колонии Петрозаводска впервые выехали на Вербное воскресенье в городской храм

Осужденные колонии-поселения при ИК-9 впервые выехали за пределы исправительного учреждения на праздничную службу в Сретенский храм Петрозаводска, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденные женщины, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при исправительной колонии №9 на Птицефабрике, приняли участие в праздничной православной службе в Сретенском храме Петрозаводска. Впервые в истории исправительного учреждения осужденные выехали за пределы колонии-поселения по благословлению настоятеля храма, помощника начальника Управления по организации работы с верующими протоиерея Леонида Леонтюка.

В этот день верующие православные христиане празднуют один из двенадцати главных православных праздников – Вербное воскресенье. Этот праздник очень почитаем в православной традиции, поскольку он символизирует собой признание Иисуса Христа и является прообразом входа Сына человеческого в рай.



фото: Сергей Юдин /

На протяжении двух часов длилась праздничная служба, которая сопровождалась песнопением мужского хора, по окончании которой одна из осужденных приняла решение креститься и обратилась с просьбой к настоятелю Сретенского храма. Отец Леонид провел обряд крещения, обратился с напутственными словами и подарил женщине букет из белых роз.

По окончании мероприятия отец Леонид рассказал осужденным об истории храма, о чудодейственных иконах, о вере в Бога и, провожая, еще раз поздравил всех с праздником, пожелал удачи и здоровья, а также сохранить веру в душе.