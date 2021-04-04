Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии больничные клоуны развеселили обитателей дома-интерната для ветеранов (ФОТО) 3
04.04.2021 15:24
Сильный порывистый ветер движется в Карелию
04.04.2021 16:19
В Карелии депутаты-"единороссы" хотят пресечь критику в соцсетях 15
04.04.2021 16:00
"Многие уже умерли, не дождавшись закона" 10
Сегодня 11:22
Жители Петрозаводска шокированы масштабом уличной свалки 15
Сегодня 07:15
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
04.04.2021 19:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 3
Сегодня 08:15
Два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса
Сегодня 09:21

Осужденные в Карелии склеили коллаж о счастливой жизни на свободе

Новости. Общество
14:20, 05 Апреля 2021
фото: © УФСИН Карелии
Загрузка...

Психологи СИЗО-1 провели с осужденными отряда хозяйственного обслуживания занятие в технике коллажирования на тему свободы, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи следственного изолятора провели с осужденными отряда хозяйственного обслуживания занятие в технике коллажирования: "Свобода – это…"

Коллаж — это метод создания композиции, главным принципом которого является сочетание разнородных по своей фактуре элементов (например, газетных вырезок, кусочков ткани, бумаги, фотографий и т.д.), которые накладываются друг на друга и закрепляются на общей основе. Постепенно, вырезанные из журналов изображения складываются в картину определения свободы, такой, какой видел каждый ее участник. Анализ результатов работ позволил выявить жизненные цели осужденных, определить мотивацию.

"Разного рода изображения наклеиваются на лист в соответствии с замыслом автора. В результате подобная доска визуализации, являющаяся проекцией настроения создателя, позволяет выразить мысли, чувства и отношение к окружающему миру. Для психолога, наблюдающего за осужденными, их поведение во время сеанса, выбор цветов, изображений для коллажа, конечный итог работы имеют большое значение, - считает начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Дарья Парфенова. - Творческий процесс, мысли о счастливой свободной жизни в значительной мере улучшают настроение каждого участника и группы в целом".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

Сегодня 10:00
Политкухня
10 тысяч не дожили 2
Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 3
Сегодня 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 7
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 4
01.04.2021 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:25
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
Сегодня 14:20
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»