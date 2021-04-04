Осужденные в Карелии склеили коллаж о счастливой жизни на свободе

Психологи СИЗО-1 провели с осужденными отряда хозяйственного обслуживания занятие в технике коллажирования на тему свободы, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи следственного изолятора провели с осужденными отряда хозяйственного обслуживания занятие в технике коллажирования: "Свобода – это…"

Коллаж — это метод создания композиции, главным принципом которого является сочетание разнородных по своей фактуре элементов (например, газетных вырезок, кусочков ткани, бумаги, фотографий и т.д.), которые накладываются друг на друга и закрепляются на общей основе. Постепенно, вырезанные из журналов изображения складываются в картину определения свободы, такой, какой видел каждый ее участник. Анализ результатов работ позволил выявить жизненные цели осужденных, определить мотивацию.

"Разного рода изображения наклеиваются на лист в соответствии с замыслом автора. В результате подобная доска визуализации, являющаяся проекцией настроения создателя, позволяет выразить мысли, чувства и отношение к окружающему миру. Для психолога, наблюдающего за осужденными, их поведение во время сеанса, выбор цветов, изображений для коллажа, конечный итог работы имеют большое значение, - считает начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Дарья Парфенова. - Творческий процесс, мысли о счастливой свободной жизни в значительной мере улучшают настроение каждого участника и группы в целом".