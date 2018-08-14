Осужденный по делу о взрыве газа на Пробной рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии

43-летний житель Петрозаводска Сергей Парфенов, которого суд отправил в колонию-поселение, признав виновным по делу о взрыве газа в доме 22 по улице Пробной в 2015 году, рассказал, как за эти годы изменилась его жизнь.

Напомним, Верховный суд Карелии сегодня подтвердил приговор Петрозаводского городского суда, который два месяца назад признал Сергея Парфенова виновным во взрыве, унесшем жизни трех человек, и отправил его в колонию-поселение на два года. Парфенов был осужден по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

С учетом того, что в 2015 году Парфенов почти два месяца сидел СИЗО, в колонии он проведет примерно 1 год 8 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить потерпевшим порядка 930 тысяч рублей по искам о компенсации морального и материального вреда.

После оглашения приговора Сергей Парфенов, который все все эти годы настаивал на своей невиновности, сообщил, что, находясь в местах лишения свободы, продолжит обжаловать судебные решения.

"Машина эта на тебя волокет, с ней бороться бесполезно, - сказал он. – Теперь буду оттуда воевать".

По мнению Сергея Парфенова, в его случае сложно было ожидать оправдательного приговора, хотя изначально – в ноябре 2017 года – городской суд не нашел в его действиях состава преступления. Виновным Парфенов был признан уже после того, как Верховный суд Карелии направил дело о взрыве газа на новое рассмотрение. Решение городского суда от 20 июня 2018 года сегодня подтвердил Верховный суд Карелии – апелляционная жалоба Сергея Парфенова была оставлена без удовлетворения, и теперь он должен самостоятельно явиться в колонию-поселение.

"Они сейчас занимаются тем, что прикрывают свои незаконные действия", - заявил осужденный, общаясь с журналистами после суда.

"Мне изначально была предъявлена статья 238 УК РФ, то бишь оказание услуг, не соответствующих безопасности. Данная статья ко мне не подходит, потому что я официально не предоставляю услуг. Она подходит только для официально трудоустроенных людей. То бишь вот если был бы представитель горгаза, ему бы предъявили такую статью. А ко мне данная статья не подходит, но согласно данной статье я был задержан, арестован и помещен в СИЗО. И по закону, если бы я был оправдан, то мог бы с них спросить, а это им не выгодно совсем. То бишь, там кто-то получил бы по шапке, и очень не плохо", - сказал Сергей Парфенов.

Он добавил, что в материалах уголовного дела "нет, по большому счету", доказательств, которые бы подтверждали его вину.

Сергей Парфенов также рассказал, как после трагедии изменилась его жизнь.

"Я работу нашел хорошую, любимую. Корабли строим. Теперь я ее, конечно, потеряю", - сказал он.

"Ворох болезней набрал всяких ввиду психологического истощения", - добавил он.

Больше всего Парфенов сейчас переживает за свою семью – супругу и двоих детей.

"Сейчас что получается: жена остается одна с детьми, зарплата у нее небольшая, а "коммуналка" большая, за школу надо платить. Получается, что людей на нищенское сосуществование (обрекают)", - заключил он.