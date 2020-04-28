Осужденный в Карелии выбил себе отпуск через прокуратуру

В Сегеже отбывающий наказание осужденный пожаловался в прокуратуру , что администрация колонии №7 не дает ему отпуск, на который он имеет право, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по обращению осужденного, в ходе которой были выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ИК-7.

Установлено, что осужденный отбывает наказание в виде принудительных работ в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии. За период отбывания наказания осужденный был привлечен к оплачиваемому труду в должности подсобного рабочего в организации, выполняющей работы по уборке городских территорий.

В нарушение требований Уголовно-исполнительного кодекса РФ по истечении 6 месяцев отбывания принудительных работ администрацией ИК-7 осужденному было отказано в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

По мнению администрации колонии, право на ежегодный оплачиваемый отпуск у осужденного не наступило, поскольку в его работе был перерыв, связанный с переводом в другую организацию.

Вместе с тем, уголовно-исполнительным законодательством право осужденного на отдых, гарантированное Конституцией России, закреплено вне зависимости от периода выполнения работы в отдельной организации.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес начальника колонии было внесено представление, по итогам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, отпуск осужденному предоставлен.